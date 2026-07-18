Επίσημη μορφή πήρε το Σάββατο ο επαναπατρισμός του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος, μετά από τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι.

Η μεξικανική ομάδα ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου την απόκτηση του 30χρονου διεθνούς μέσου, ενώ λίγο αργότερα και η Ένωση αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν από τους βασικούς πυλώνες στην κατάκτηση των δύο τελευταίων πρωταθλημάτων του συλλόγου.

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