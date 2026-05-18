Ο Λάζαρος Ρότα με το που του δόθηκε το μικρόφωνο στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League άδραξε την ευκαιρία και μίλησε για ένα άκρως επίκαιρο ζήτημα με αφορμή των αυτοκτονιών των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

Ο οξυδερκής και ευαισθητοποιημένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έστειλε το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, θέλοντας να βοηθήσει όποιον αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα να μη κλείνετε στον εαυτό του αλλά να μιλάει και το κυριότερο να τον παροτρύνει να μην προβεί σε κάποια πράξη που δεν έχει επιστροφή, όπως είναι η αυτοκτονία.