Τον χαμό της αγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης θρηνεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός απεβίωσε τη Δευτέρα και, όπως είναι φυσικό, η είδηση της απώλειάς της σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στον Έλληνα εφοπλιστή, στους οικείους και τους φίλους της οικογένειας.

Η ΑΕΚ το πρωί της Τρίτης με μήνυμά της στα social media εξέφρασε της συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη.

«Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο. Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη», επισημαίνουν στο σχετικό μήνυμά τους οι «κιτρινόμαυροι»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη (17/12) και ώρα 12:00 μ.μ.