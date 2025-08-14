Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για την ΑΕΚ ο Έρικ Λαμέλα, καθώς την Πέμπτη η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών.

«Έρικ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε», αναφέρει η ανάρτηση της «Ένωσης» στα social media, με ένα βίντεο όπου υπάρχουν οι καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα της.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ για μόλις έναν χρόνο, έχοντας υπογράψει το προηγούμενο καλοκαίρι με την ελληνική ομάδα τριετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές 2,5 εκατ. ευρώ.

Εντούτοις ο έμπειρος άσος δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς κι έτσι ο «δικέφαλος» και ο παίκτης ήρθαν σε συμφωνία για να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Την περασμένη σεζόν ο Λαμέλα κατέγραψε με την ΑΕΚ 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 3 ασίστ.