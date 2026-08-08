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Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την περίοδο της προετοιμασίας της, επικρατώντας 4-0 της Athens Kallithea στην Allwyn Arena, στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής και δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα, έχοντας την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα πριν τον αγώνα του Super Cup με τον ΟΦΗ την Τετάρτη (12/8, 20:00) στο Παγκρήτιο.
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