Όλοι γνωρίζουν ότι ο Μάρκο Νίκολιτς όταν δεν υπάρχει ανάγκη, δεν είναι υπέρ της αναβολής κάποιου αγώνα της ΑΕΚ. Όμως στο διάστημα από 14 μέχρι 20 Οκτωβρίου είναι έτσι διαμορφωμένο, το πρόγραμμα της ΑΕΚ, που ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται να παραβεί τις αρχές του.

Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου (22:00) στην έδρα της Τσέλσι κόντρα στη Σαχτάρ. Έξι μέρες μετά (Τρίτη 20 Οκτωβρίου) παίζει στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι. Ενδιάμεσα είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Σάββατο 17 Οκτώβρη), για τη Stoiximan Super League.

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