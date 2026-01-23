Θερμή υποδοχή από φιλάθλους της γνώρισε η αποστολή της ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Δεκάδες φίλοι της ομάδας αψήφησαν το κρύο και βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (23/01) στην πλατεία Άρεως, έξω από το ξενοδοχείο «Μαίναλον», για να υποδεχθούν τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι το Σάββατο θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 18η αγωνιστική της Super League.

Με την άφιξη της ΑΕΚ, οι φίλαθλοι της «Ένωσης» άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα, αποθεώνοντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Κατά την είσοδο της αποστολής στο ξενοδοχείο, μικροί και μεγάλοι ζήτησαν φωτογραφίες και αυτόγραφα, με αρκετούς να έχουν μαζί τους κιτρινόμαυρες φανέλες.