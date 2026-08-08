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Το φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Kallithea διεξήχθη σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης η Ένωση τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, καθώς συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον θάνατό του.

Παράλληλα, η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη και του Κώστα Λιάκκα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην καθημερινότητα της ομάδας, καθώς εργαζόταν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

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