Η ΑΕΚ δεν προέβαλε καμία αντίσταση και η Μοντερέι θα αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα πληρώνοντας τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ στην Ένωση για την μεταγραφή του Μεξικανού ποδοσφαιριστή.

Στο Μεξικό θεωρούν πλέον δεδομένη τη μεταγραφή του Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι. Το TUDN αναφέρει πως «το ιατρικό τιμ της Μοντερέι ταξίδεψε στο Κερετάρο για να υποβάλλει τον 30χρονο μέσο στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τις επόμενες ώρες θα υπογράψει για τρία χρόνια», σημειώνοντας ότι «ο Πινέδα αναμένεται να φτάσει στο Μοντερέι μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας για να ενταχθεί στην υπόλοιπη ομάδα».

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