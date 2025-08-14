Δύο αποχωρήσεις περιελάμβανε η σημερινή ημέρα για την ΑΕΚ, καθώς παρελθόν αποτελούν για την Ένωση ο Έρικ Λαμέλα και ο Νταμιάν Σιμάνσκι, o οποίος υπέγραψε στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Η Ένωση, μέσω των social media αποχαιρέτησε τον Πολωνό μέσο, ο οποίος επαναπατρίστηκε, αποχωρώντας από τον «δικέφαλο», μετά από 5,5 χρόνια.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ.

Είναι κομμάτι της ιστορίας μας.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ!!!».

Σιμάνσκι: «Χαρούμενος που υπέγραψα στη Λέγκια»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Λέγκια ο Σιμάνσκι δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Επιστρέφω στην Πολωνία και θέλω να παίξω για τους υψηλότερους στόχους – το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Πολωνίας και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διψάω για νίκες και θέλω να σηκώσω τρόπαια με τη Λέγκια», τόνισε ο 30χρονος Πολωνός μέσος.

Από τη μεριά του ο αθλητικός διευθυντής της Λέγκια, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, επισήμανε: «Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο εδώ και πολύ καιρό, διεκδικώντας τους μεγαλύτερους στόχους και έχει επίσης αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει την εμπειρία, την ποιότητα και το επίπεδο που πρέπει. Μπορεί να παίξει στο ‘6’, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός».