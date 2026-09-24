Η διακοπή τριών εβδομάδων των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες αφήνει τους συλλόγους του Big-4 της Ελλάδας… μισούς.

AEK, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι αυτοί που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα στη Stoiximan Super League από την εθνική διακοπή. Αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές των τεσσάρων εν λόγω συλλόγων άφησαν για λίγο την Ελλάδα για τις υποχρεώσεων με τα αντιρποσωπευτικά συγκροτήματα των χώρων τους.

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