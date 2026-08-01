Νέο όνομα προστέθηκε στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Γάλλου δημοσιογράφου Ναμπίλ Τζελίτ, η Ένωση εξετάζει την περίπτωση του Ακράμ Μπουράς, ο οποίος αγωνίζεται στην Λέφσκι Σόφιας.

Ο 24χρονος Αλγερινός που δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028 είναι αριστεροπόδαρος μέσος, με βασική θέση αυτή του κεντρικού χαφ, ενώ μπορεί να καλύψει όλους τους ρόλους στον άξονα.

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