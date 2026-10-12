Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» και την εντός έδρας γκέλα του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, σύμφωνα με το Football Meets Data, έγινε το νούμερο ένα φαβορί για το πρωτάθλημα.

Το απόλυτο του «τριφυλλιού» στη Stoiximan Super League σταμάτησε στο «Γ. Καραϊσκάκης»! Οι Πράσινοι ηττήθηκαν εκτός έδρας με 1-0 από τον Ολυμπιακό, παρέμειναν, ωστόσο, στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το +5 από τη δεύτερη θέση που είχαν χτίσει πριν το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Στην αντίπερα όχθη, οι «ερυθρόλευκοι» με το εν λόγω αποτέλεσμα φώναξαν δυναμικό «παρών» και ξαναμπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι της πρώτης θέσης.

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