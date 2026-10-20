H AEK είναι έτοιμη να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα σε μια από τις πιο απαιτητικές βραδιές της ιστορίας της. Η Ένωση αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00, Magenta Sport 2), με τη φιλοδοξία να κάνει την έκπληξη.

Η αποστολή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι δύσκολη απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστια ποιότητα και επιθετικές λύσεις και σίγουρα χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη προκειμένου να έλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα της από την Παρί Σεν Ζερμέν με 4-2 και να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη, έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα.

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