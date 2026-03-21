Το ποδοσφαιρικό του όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο Σταύρος Πήλιος ζει την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του, καθώς κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Αλβανίας εν όψει των playoffs του Μουντιάλ 2026, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον ίδιο, αλλά και για την πορεία του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΚ που γεννήθηκε στην Ρόδο επέλεξε συνειδητά να εκπροσωπήσει την Αλβανία, καθώς και οι δυο γονείς του κατάγονται από την χώρα παίρνοντας μια απόφαση καρδιάς και προοπτικής. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στις κλήσεις, το όνομά του επιστρέφει στη ρίζα του ως «Σταύρο Πίλο», αφήνοντας πίσω την ελληνική εκδοχή «Πήλιος».

Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι απλώς μια κλήση. Είναι η δικαίωση μιας διαδρομής γεμάτης προσπάθεια, δουλειά και επιμονή.

