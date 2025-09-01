Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (30/8) έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 18 ετών ο Βολιώτης Νίκος Παλάσκας, ενώ βρισκόταν με τους φίλους του σε πάρκο της πόλης.

Ο εκλιπών ήταν φίλος της ΑΕΚ και μέλος της Original Βόλου. Οι φίλοι του λοιπόν με τους οποίους έβλεπε τους αγώνες της ΑΕΚ, δεν τον ξέχασαν και συγκίνησαν με την κίνησή τους.

Στο χθεσινό (31/8) βραδινό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ανήρτησαν σχετικό πανό στις εξέδρες της OPAP Arena ενώ, έβγαλαν και συλλυπητήρια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Ο Νικολάκης μας έφυγε για τους ουρανούς τόσο άδικα και τόσο μάταια… Πάντα με την καλοσύνη μέσα του, πιστός στρατιώτης της ΙΔΕΑΣ από πολύ μικρός. Πάντα στην πρώτη γραμμή. Παντού για την Α.Ε.Κ. μας. Ήταν η ζωή του. Μόνο Αυτή σκεφτόταν πως θα βρεθεί/βρεθούμε ξανά και ξανά κοντά Της. Μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί από σήμερα τα ξημερώματα…

Κάθε Αύγουστος γίνεται και πιο μαύρος…

Πιο σκοτεινός…

Πιο πονεμένος…

ΝΙΚΟΛΑ ΑΔΕΡΦΕ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!

Θα είσαι πλάι μας σε κάθε πέταλο, σε κάθε εκδρομή!

ORIGINAL VOLOS».

Να σημειωθεί ότι η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου παιδιού, που έγινε σήμερα (1/9), απέδειξε ότι οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία από ανεύρυσμα

Αύριο (2/9) θα γίνει η κηδεία του