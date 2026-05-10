Με γκολ του Ζοάο Μάριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να γίνονται ένα «κουβάρι» στον αγωνιστικό χώρο της «Allwyn Αrena», μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία έλαβαν χώρα μετά το σπουδαίο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που ανέδειξε την Ένωση πρωταθλήτρια Ελλάδας, μετά τη νίκη της με 2-1 επί των πράσινων και την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

