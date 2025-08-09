Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τον Δεκέμβριο του 2024, ο γνωστός δημοσιογράφος και φίλος της ΑΕΚ Κώστας Χαρδαβέλλας είχε γράψει ένα συγκλονιστικό σημείωμα για την αγαπημένη του ομάδα.

Ένα σημείωμα το οποίο εκτίθεται πλέον στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ.

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ:

«Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε από τα δεκάδες νέα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Πρόκειται για το συγκλονιστικό ιδιόγραφο σημείωμα, που έγραψε ο γνωστός δημοσιογράφος και ακραιφνής Ενωσίτης, Κώστας Χαρδαβέλλας, μέσα στην εντατική του νοσοκομείου, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τον Δεκέμβριο του 2024:

«Πόσο θ’ αντέξω

Πότε θα βγάλω τη μάσκα

Πότε θα κάτσω στην εντατική

Ζω για σένα ΑΕΚάρα μου και θα κρατηθώ στη ζωή μέχρι να πάρεις τα επόμενα 20 πρωταθλήματα».

Είναι διαφορετικό. Μέχρι τέλους».