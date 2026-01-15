Στραβά μπήκε το 2026 για την ΑΕΚ. Αρχικά, η απώλεια δύο βαθμών από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, με το ισόπαλο 1-1 να είναι αρκετό για να υποχωρήσει απ’ την κορυφή. Στη συνέχεια, ο αποκλεισμός στο Κύπελλο απ’ τον ΟΦΗ, και μάλιστα με ήττα 1-0, στην ”Opap Arena”. H ισχύς της Ένωσης στη γραμμή κρούσης εξαφανίστηκε. Μα, ένα γκολ σε δυο παιχνίδια με τόσο ακριβές μεταγραφές στην επίθεση;

Γιόβιτς και Βάργκα πρέπει να εκτελούν, διαφορετικά θα χαθούν και οι έτεροι στόχοι που είναι το πρωτάθλημα και η καλή πορεία στην Ευρώπη. Για να τα καταφέρουν, όμως, επιβάλλεται να υπάρχει ποικιλία και όχι προβλεψιμότητα στον τρόπο ανάπτυξης, και να περνάει η μπάλα στην αντίπαλη περιοχή.

Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο ιδανικότερος είναι ο Πινέδα. Ο Μεξικανός ήταν ο κορυφαίος μέχρι τώρα, στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Μπορεί να τον έφερε στην Ελλάδα ο Ματίας Αλμέιδα, όμως αυτός με περίσσιο επαγγελματισμό έδειξε τις αρετές του και με τον νέο προπονητή. Εξάλλου, θέλει καλά παιχνίδια και χρειάζεται να έχει ρυθμό, προκειμένου το καλοκαίρι να είναι παρών με την εθνική του ομάδα στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου που συνδιοργανώνει η χώρα του.

