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Άκου και το άλλο κομμάτι της ιστορίας. Αυτό που δεν το ήξερε κανείς μέχρι τώρα. Μόνο στο paixebala το διάβασες, πουθενά αλλού. Η ΑΕΚ είχε πάρει το ναι του Κατζ, Προέδρου της Χάποελ και δεξί χέρι της ιδιοκτήτριας Αλόμα Μπαρκάτ. Και με τους μάνατζερ του Κάνγκουα. Όλα έδειχναν κλειστά, τελειωμένα.
Αλλά ο Ριμπάλτα, βλέποντας πόσο ήθελαν οι Ισραηλινοί να βάλουν τον παίχτη στο ματς των προκριματικών, κι ενώ όλα είχαν συμφωνηθεί, δοκίμασε το παζάρι του. Πρότεινε να πέσει η τιμή στο μισό, αν τελικά έπαιζε ο Κάνγκουα. Μικρό παζάρι μέσα στο μεγάλο παζάρι. Ο Κατζ, όμως, δεν έκανε πίσω. Και τότε έγινε το απίστευτο…
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