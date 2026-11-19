Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), όταν Τούρκοι χάκερ παραβίασαν την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ και την κατέλαβαν με εθνικιστικό περιεχόμενο.

Όποιος μπήκε αντίκρισε φωτογραφία με άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ, μπροστά στο οποίο δύο άτομα κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Θα κάνουμε τους εχθρούς του Ατατούρκ κονσομάτρις», έκφραση που στα τουρκικά παραπέμπει σε γυναίκες που κάνουν κοσομανσιόν στα μπαρ και έχει προσβλητικό χαρακτήρα

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