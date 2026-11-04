Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για ένα ματς-γιορτή κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Magenta Sport 2,Mega) , το οποίο έχει ένα παραπάνω λόγο για να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστό.

Το παιχνίδι με την «βασίλισσα» για την 4η αγωνιστική του Champions League έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα είναι η 100ή επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, από την ημέρα που άνοιξε τις πύλες της η Allwyn Arena.

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