Η ΑΕΚ που κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Ελλάδας για το 2026, συνεχίζει το αήττητο σερί της! Η Ένωση έχει φτάσει τους 23 αγώνες και τείνει να πλησιάσει στην καλύτερη επίδοση της ιστορίας της.

Τη σεζόν 1977-78 είχε αήττητο σερί για 31 ματς, μετρώντας είκοσι νίκες και έντεκα ισοπαλίες.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν ήττα μετά τις 26 Οκτωβρίου 2025 στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0. Μετά από την αναμέτρηση στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», υπάρχουν 23 αναμετρήσεις, στις οποίες η ΑΕΚ έχει πετύχει 16 νίκες και επτά ισοπαλίες.

Με αυτή την επίδοση, η ΑΕΚ ισοφαρίζει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ της ιστορίας της, το οποίο έχει επιτευχθεί το 1975-76 και μάλιστα με τον ίδιο συνδυασμό αποτελεσμάτων (16 νίκες – 7 ισοπαλίες).