Ένα τρομερό γκολ πέτυχε ο Κοϊτά με την Μαυριτανία.

Πιο συγκεκριμένα στον αγώνα (1-1) κόντρα στην Μποτσουάνα, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ο εξτρέμ της ΑΕΚ σκόραρε με έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πιο συγκεκριμένα ο Γιαντέ έστρωσε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος κατάφερε με ένα δυνατό σουτ να παραβιάσει την αντίπαλη εστία.

What a start for Mauritania 🇲🇷!

Aboubakary Koïta with a super strike from a free kick and visitors Mauritania 🇲🇷 have stunned the home crowd in Botswana 🇧🇼!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Could be a crucial goal. 1-0 Mauritania through 8 minutes.#AFCON #AFCON2025 #CAN2025 #AFCON2025Q #AFCONQ2025 pic.twitter.com/f2DSBa3Bc4

— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) November 15, 2024