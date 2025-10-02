Στις 22:00 θα ξεκινήσει στο «Στάντιον Ζ’ντέζελε» το παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο την Τσέλιε, για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» στο πιο δύσκολο τεστ τους μέχρι τώρα, φιλοδοξούν να φύγουν με το «τρίποντο» από την έδρα των Σλοβένων, προκειμένου να μπουν με το … δεξί στην κούρσα των έξι αγωνιστικών.

Απέναντί τους θα είναι μία ομάδα, η οποία προελαύνει στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, όπου βρίσκεται στην κορυφή με 9 νίκες και 1 ισοπαλία, στις πρώτες 10 αγωνιστικές.

Μαζί με την Ευρώπη η ομάδα του Ριέρα έχει χάσει μόνο έναν σημαντικό αγώνα, από την ΑΕΚ Λάρνακας στους προκριματικούς του Europa League, ενώ η δεύτερη ήττα της (4-2 εντός έδρας από τη Λουγκάνο), ήταν σε αδιάφορο ματς, αφού είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με το «εκκωφαντικό» 5-0, του πρώτου αγώνα.

Συνεπώς, πρόκειται για μια ομάδα de facto δυσκολοκατάβλητη και για έναν πολύ σημαντικό σταθμό στην εφετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, η οποία έχει δείξει πολύ σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο, φιγουράροντας στην κορυφή της Super League, μαζί με τον Ολυμπιακό.

Με νίκη απόψε η Ένωση θα κάνει με το «καλησπέρα» αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ από τους παίκτες που υπολογίζονται στο βασικό rotation ο μόνος απών είναι ο Καλοσκάμης ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Tσέλιε: Λεμπάν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς, Στουρμ, Ιοσίνοφ, Κοβάσεβιτς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς