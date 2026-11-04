Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει την ποιότητα, την εμπειρία και τις προσωπικότητες για να επιβάλει τον νόμο της απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια με χαλαρότητα.

Ο Βασίλης Τσιάρτας, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές της Ένωσης, στέλνει το δικό του μήνυμα μέσα από τη συνέντευξή του στην ισπανική AS…«Αν η «βασίλισσα» δεν παρουσιαστεί με την απαιτούμενη ένταση και συγκέντρωση, ενδέχεται να το πληρώσει ακριβά» είναι το μήνυμά του προς την «βασίλισσα».

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