Ο Σκωτσέζος διαιτητής, Νικ Γουόλς, θα σφυρίξει στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για την 4η αγωνιστική στους ομίλους του Europa League, την Πέμπτη (6/11 – 19:45) στη Σουηδία, κόντρα στη Μάλμε.

Ο 34χρονος διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Κόνορ και ΜακΦάρλεϊν, τέταρτος ορίστηκε ο Γκρέιαμ και στο VAR Κλάνσι και ΜακΛίν, όλοι τους Σκωτσέζοι.

Στο μεταξύ, πάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα παίξει την ίδια ημέρα στην Τούμπα κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις (22:00) και η UEFA όρισε διαιτητή τον Σέρβο, Σρντιαν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Στόικοβιτς και Μιχάιλοβιτς, τέταρτος ορίστηκε ο Σίμονιτς, ενώ στο VAR θα είναι ο Σέρβος Μόμτσιλο Μάρκοβιτς με βοηθό τον Ρουμάνο Οβίδιου Χατεγκάν.

Τέλος για τη League Phase του Conference League η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena (6/11 – 19:45) και την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ισπανός Χοσέ Λουίς Μουνουέρα με βοηθούς τους Μπαρμπέρο και Μορένο, 4ος ο Γκονζάλεθ και στο VAR θα είναι οι επίσης Ισπανοί Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και Χόρχε Βάθκεθ.