Παρά το εις βάρος της 2-0, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ λύγισε την Τουν με 3-2 στην παράταση, πήρε την πρόκριση και μείωσε σημαντικά τις πιθανότητες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα play-offs του Champions League.

Η Ένωση πλέον ελπίζει σε μια μεγάλη ανατροπή στα παιχνίδια της Τετάρτης, καθώς χρειάζεται τον αποκλεισμό μίας εκ των Λεχ Πόζναν, Ερυθρού Αστέρα ή Σλόβαν Μπρατισλάβας, που έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

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