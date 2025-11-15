Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Άναψαν, και μάλιστα για τα καλά, τα αίματα, στο τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που διεξήχθη το Σάββατο στους Αγίους Αναργύρους, για την 8η αγωνιστική του Women’s Football League.

Πιο συγκεκριμένα, στο 86ο λεπτό του ματς, το τέλος του οποίου βρήκε την «Ένωση» να επικρατεί με ανατροπή 2-1, έπειτα από μια μονομαχία των Χατζηνικολάου και Σαμπανάτσις, οι παίκτριες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια.

Μάλιστα υπήρξε γενικευμένη σύρραξη, με τα πνεύματα να ηρεμούν λίγο αργότερα, μετά από παρέμβαση των ψυχραιμότερων.