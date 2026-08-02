Ο Μίλαν Βιτάλις αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής… Ο 24χρονος Ούγγρος χαφ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση και απομένει η τελική συμφωνία με τη Γκιορ για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο μέσο, ο οποίος ξεχωρίζει για την ένταση στο παιχνίδι του, τις μονομαχίες, τις ανακτήσεις μπάλας και τη δυνατότητά του να καλύπτει πολλούς ρόλους στον άξονα. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη «βρώμικη δουλειά», αλλά παράλληλα να βοηθήσει δημιουργικά με τις κάθετες πάσες και τη συμμετοχή του στο επιθετικό κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr