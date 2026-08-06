Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και τυπικά. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις, με τον διεθνή Ούγγρο μέσο να αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της «Ένωσης».

Ο 27χρονος χαφ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (4/8), την επόμενη ημέρα υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες πέρασε με επιτυχία, και αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικαστικές λεπτομέρειες, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο ως το 2030.

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