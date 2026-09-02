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Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ είναι πλέον θέμα χρόνου. Ο 33χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του και να φορέσει ξανά τη φανέλα της Ένωσης.

Η ΑΕΚ κινήθηκε με γοργούς ρυθμούς στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ιδιαίτερα μετά την προχωρημένη πώληση του Κουτέσα και αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα γνώριμο και δοκιμασμένο όνομα: Του Ζοάο Μάριο, ο οποίος  επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έναν χρόνο μετά την πρώτη του θητεία, αυτή την φορά ως ελεύθερος έχοντας λύσει το συμβόλαιο του με την Μπεσίκτας.

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