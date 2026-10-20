Τον δρόμο στην ανδρική ομάδα της ΑΕΚ έδειξαν οι Νέοι του συλλόγου, οι οποίοι κατάφεραν να μείνουν όρθιοι (1-1) την Τρίτη στην έδρα της Σίτι, για το Youth League.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν στο άντρο της αγγλικής ομάδας, άντεξαν στη συνέχεια στην πίεση που τους άσκησαν οι γηπεδούχοι για να φτάσουν στην ολική ανατροπή και εν τέλει πανηγύρισαν έναν σπουδαίο βαθμό στο Μάντσεστερ.

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