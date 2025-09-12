Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της ΑΕΚ έκανε ο Ζοάο Μάριο, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του απ’ την Μπεσίκτας για ένα χρόνο. Ο διεθνής Πορτογάλος σούπερ σταρ, ευχαρίστησε τους Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του, ενώ υπογράμμισε πως η επιθυμία του είναι να βοηθήσει με την ποιότητα και την εμπειρία του την ΑΕΚ για να κατακτήσει τον τίτλο .

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοάο Μάριο στο κανάλι της ΑΕΚ:

-Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ:

«Πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη για την προσπάθειά του, με τον οποίο έχουμε το ίδιο όνομα, Μάριο. Ευχαριστώ επίσης τον Χαβιέρ (Ριμπάλτα) και τον κύριο Νίκολιτς, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και τον ήξερα, επομένως είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα αρχή εδώ στην ΑΕΚ».

-Για τον στόχο της ομάδας και τον προσωπικό του στόχο:

«Πρώτα απ’ όλα έχουμε τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωταθλητές φέτος. Πιστεύω στη δουλειά του προπονητή. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών, οπότε πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Είμαι εδώ για να βοηθήσω με την εμπειρία και την ποιότητά μου και εύχομαι να σκοράρω αρκετά γκολ και να δώσω αρκετές ασίστ».

-Για την OPAP Arena:

«Είναι πανέμορφο το γήπεδο. Είδα χθες βράδυ κάποιες φωτογραφίες, αλλά δεν είναι ποτέ το ίδιο με το να είσαι εδώ. Ανυπομονώ να δω το γήπεδο γεμάτο και ελπίζω στα πρώτα μου ματς να το δω».