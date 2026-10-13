Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ γέννημα-θρέμμα της Σαχτάρ θα τεθεί αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την ομάδα του Ντονέτσκ. Για την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον ίδιο η αναμέτρηση (14/10, 22:00, Mega, Magenta Sport 2) του Champions League μίλησε ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και τόνισε ότι θα έχει διπλό κίνητρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ουκρανική ομάδα λόγω των πολύωρων μετακινήσεων.

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