ΑΕΚ: Επίσημα στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο ο Ματίας Αλμέιδα

Στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ βρίσκεται κι επίσημα ο Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντινός προπονητής είχε υπογράψει εδώ και μέρες το συμβόλαιό του διάρκειας 2+1 χρόνων και το πρωί της Παρασκευής (20/5) ήρθε η επισημοποίηση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μάλιστα, ο Αλμέιδα παρουσιάστηκε από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ στο νέο «σπίτι» της Ένωσης στην «OPAP Arena - Αγιά Σοφιά», προαναγγέλλοντας την ιστορική «επιστροφή στο σπίτι» της, με τον Αργεντίνο να είναι ο πρώτος τεχνικός που θα ζήσει αυτή τη στιγμή.

«Με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα η επιστροφή στο σπίτι μας! Καλή επιτυχία, Mati!», αναφέρει στην ανάρτησή της στα social media η ΑΕΚ.

