ΑΕΚ σε Ινσούα: «Η νέα σου φανέλα σε περιμένει»

Η νέα σου φανέλα σε περιμένει! #aekfc #summertransfers #aekfamily #insua #aekfcseason2020_21 #preseason2020_21 #staysafe

A post shared by ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official) on Aug 13, 2020 at 10:47am PDT