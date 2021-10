Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ η πρόσληψη του Γιαννίκη!

Ο Αργύρης Γιαννίκης είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, καθώς το βράδυ της Κυριακής οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του.

Ο ομογενής τεχνικός, ο οποίος αντικαθιστά στον πάγκο της «Ένωσης» τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, υπέγραψε με τον «δικέφαλο» συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022, με τον σύλλογο να διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της συνεργασίας τους μέχρι το 2024.

Ο 41χρονος προπονητής συστήθηκε στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό το 2019, μέσω του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος επί ημερών του κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League 2 και πραγματοποίησε καλή πορεία στο περυσινό πρωτάθλημα, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Από το καλοκαίρι είχε μπει στα... ραντάρ της «Ένωσης» και εν τέλει λίγους μήνες αργότερα θα κάτσει στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, ο οποίος είχε μείνει χωρίς κάτοχο, μετά το «διαζύγιο» με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή, Αργύρη Γιαννίκη. Ο ομογενής τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσής του έως το καλοκαίρι του 2024», αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Ένωση.

Και εν συνεχεία αναφέρεται στο βιογραφικό του νέου προπονητή. «Ο Αργύρης Γιαννίκης γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1980 στην Νυρεμβέργη της Γερμανίας.

Σπούδασε προπονητική στη φημισμένη σχολή της Κολωνίας, ενώ είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA Pro. Λόγω ενός τραυματισμού, ολοκλήρωσε πρόωρα στις Ακαδημίες της Καρλσρούης την ποδοσφαιρική του καριέρα και ασχολήθηκε με την προπονητική ξεκινώντας το 2003 στις Ακαδημίες της Μανχάιμ», επισημαίνεται.





«Συνέχισε το 2007 στην Ακαδημία της Καρλσρούης στην οποία εργάστηκε ως βοηθός προπονητή, ως πρώτος προπονητής, αλλά και ως υπεύθυνος των τμημάτων υποδομής της γερμανικής ομάδας», συμπληρώνει στην ανακοίνωση της ΑΕΚ και σημειώνει πως «από το 2012 έως το 2016 εργάστηκε στην πρώτη ομάδα της Καρλσρούης ως βοηθός του Μάρκους Καουζίνσκι, τον οποίο ακολούθησε και στην Ίνγκολσταντ, στην Μπουντεσλίγκα.

Το 2017 ανέλαβε την Ροτ-Βάις Έσσεν ως πρώτος προπονητής και την επόμενη χρονιά ακολούθησε η ΒΦΡ Άαλεν. Τον Ιούνιο του 2019 αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποδεχόμενος την πρόταση του ΠΑΣ Γιάννινα.

Την ίδια σεζόν (2019-20) οδήγησε την ομάδα της Ηπείρου στην επιστροφή της στην Super League, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ την επόμενη χρονιά έφτασε με τον ΠΑΣ έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και τερμάτισε στην 9η θέση του πρωταθλήματος».

Καταλήγοντας η ΑΕΚ αναφέρει: «Κόουτς, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα μεγάλη πρόκληση της προπονητικής σου καριέρας!».

