Ανσαριφάρντ: «Ενθουσιασμένος για το ντεμπούτο μου και χαρούμενος για τη νίκη της ΑΕΚ»

So excited and happy for my debut with +3 point with my new club and new teammates ,great start lads keep going @aekfc_official #aek#aekoriginal #21#💛🖤 خدا رو شكر بابت اولين برد فصل با تيم جديدم💛🖤

A post shared by Karim Ansarifard (@kariiiiim10) on Sep 20, 2020 at 6:18am PDT