«Football.london»: «Στη λίστα της ΑΕΚ ο Γουίλσιρ»

Στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ έχει προστεθεί το όνομα του Τζακ Γουίλσιρ, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα.

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «football.london» αναφέρει ότι ο 30χρονος Αγγλος μέσος βρίσκεται στα υπ'όψιν της «Ένωσης», επισημαίνοντας ότι παρακολουθείται παράλληλα από αγγλικές ομάδες, αλλά και την ιταλική Μόντσα.

«Ο Τζακ Γουίλσιρ ενδιαφέρει ομάδες από την Ελλάδα και την Championship. Ο πρώην μέσος της Άρσεναλ, με την οποία είχε 198 συμμετοχές, είναι χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι όταν έμεινε ελεύθερος από την Μπόρνμουθ και το τελευταίο διάστημα προπονείται με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Ο 30χρονος μέσος παρακολουθείται από την ιταλική Μόντσα και την ελληνική ΑΕΚ καθώς και από ομάδες της αγγλικής Championship.

Βέβαια, αύριο αναμένεται να αναχωρήσει με την Αρσεναλ για ένα τουρνουά στο Ντουμπάι αλλά ενδέχεται να αποχωρήσει αν βρει ομάδα μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.

Ο 30χρονος μέσος, που υπήρξε και διεθνής με την Αγγλία, αγωνίστηκε για μία δεκαετία (2008-18) στην Άρσεναλ, κατακτώντας με τους «κανονιέρηδες» 2 κύπελλα κι ένα Σούπερ Καπ.

Από το 2018 έως το 2021 φόρεσε τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, ενώ είναι χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι, όταν και έμεινε ελεύθερος από την Μπόρνμουθ.

