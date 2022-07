Mundo Deportivo: «Στο στόχαστρο της ΑΕΚ ο Μινγκέθα της Μπαρτσελόνα»

Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ όσον αφορά στην απόκτηση του Όσκαρ Μινγκέθα κάνει λόγο δημοσίευμα της «El Mundo Deportivo».

Σύμφωνα με το καταλανικό Μέσο ο «δικέφαλος» και οι Θέλτα, Τζένοα και Χόφενχαϊμ έχουν κάνει κρούση στους «μπλαουγκράνα» για τον 23χρονο αμυντικό, ο οποίος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τσάβι για τη νέα σεζόν.

«Η Μπαρτσελόνα αξιώνει 5 εκατ. ευρώ και αυτό εμποδίζει την πώλησή του. Ο ίδιος έχει ως προτεραιότητα να παραμείνει στη La Liga και πιέζει την ομάδα του να προχωρήσει τις επαφές γιατί πλησιάζει η έναρξη της νέας περιόδου», αναφέρεται στο δημοσίευμα της «El Mundo Deportivo».

Ο Μιγνκέθα προέρχεται από τα «σπλάχνα» της Μπαρτσελόνα και το 2020 άφησε τη Masia για να γίνει μέλος της πρώτης ομάδας του συλλόγου.

Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει με τους Καταλανούς 66 συμμετοχές, με απολογισμό 2 γκολ και 9 ασίστ.



Εκτός από κεντρικός αμυντικός μπορεί να αγωνιστεί και στο δεξί άκρο της άμυνας, είτε ως κλασικό μπακ, είτε ως μπακ χαφ σε άμυνα με τριάδα.

Το συμβόλαιό του Όσκαρ Μινγκέθα με την Μπαρτσελόνα εκπνέει το 2023.

