Συμφωνία ΑΕΚ με όμιλο εστίασης: «Έτοιμη η λειτουργία της "Αγια-Σοφιάς" στις 5/8»

Για συμφωνία της ΑΕΚ με εταιρεία που θα αναλάβει το κομμάτι της εστίασης στο νέο γήπεδο, ενώ παράλληλα εκτιμά πως η «Αγιά Σοφιά» θα λειτουργήσει στις 5 Αυγούστου κάνει λόγο το συνδρομητικό ηλεκτρονικό περιοδικό «Hotel and Restaurant Daily».



Όπως αναφέρει, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ θα υπάρχουν εστιατόριο 500 θέσεων, Cafe 300 θέσεων, 6 μπαρ και 18 κυλικεία. Το δημοσίευμα αναφέρει:



«Ο όμιλος εστιατορίων «Nice n easy» αναλαμβάνει την εστίαση στο νέο γήπεδο «Αγιά – Σοφιά OPAP Arena» της κιτρινόμαυρης ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Ο όμιλος που παραμένει ο πρωτοπόρος στην κατηγορία healthy-gourmet στην Ελλάδα από το 2008, όταν άνοιξε το πρώτο “nice n easy” εστιατόριο στην Αθήνα, αναλαμβάνει όλη την εστίαση του ολοκαίνουργιου γηπέδου, που περιλαμβάνει ένα εστιατόριο 500 θέσεων, ένα cafe 300 θέσεων, 6 μπαρ και 18 κυλικεία.



Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ που έχει αρχίσει να παίρνει την τελική του μορφή αναμένεται να λειτουργήσει στις 5 Αυγούστου.



Η κίνηση της συνεργασίας με τους εμπνευστές των Nice ’n’ Easy, τους επιχειρηματίες Δημήτρη Χριστοφορίδη, Χρήστο Αθανασιάδη και τον ηθοποιό Μάνο Γαβρά, δείχνει την έμφαση που δίνεται στο κομμάτι της εστίασης, επιλέγοντας έναν όμιλο που έχει συνδεθεί με τη βιωσιμότητα και το wellness, την πρωτοποριακή ελληνική μεσογειακή κουζίνα και τα εποχιακά πιάτα, βασισμένα στην «farm to table» φιλοσοφία.



Θυμίζουμε ότι εκτός των «Nice n easy» σε Κηφισιά, Μύκονο και Κολωνάκι, στο όμιλο ανήκουν το all day beach restaurant SantAnna στην Παράγκα, το Spala στη Χώρα της Μυκόνου, το greek mykonian «Μπούμπουλο» στον Πλατύ Γιαλό, το gourmet εστιατόριο Farm and Sea, στον Καλαφάτη, τo Ziglee και το Frankie επίσης στο Κολωνάκι, και το Exquisite Catering».