Τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League

Ο ΠΑΟΚ ταλαντεύεται ανάμεσα στο 3ο και 4ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των ομίλων του Champions League στις 30 Αυγούστου στο Μονακό (19:30), εάν καταφέρει να προκριθεί από την διαδικασία των play off της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ η ΑΕΚ θα είναι σίγουρα στο 4ο γκρουπ σε περίπτωση που αποκλείσει την Βίντι.



Αυτό αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, που παρουσιάζει το παζλ του Champions League 2018-19. Όπως αναφέρει 22 από τις 26 ομάδες που έχουν προκριθεί αυτόματα γνωρίζουν ήδη που θα βρεθούν, το ίδιο και τρία από τα ζευγάρια των play off (ανάμεσά τους και αυτό της ΑΕΚ με την Βίντι).



Δύο από τις ομάδες που περιμένουν να μάθουν πού ξεκινούν είναι η Λίβερπουλ (υποψήφια για 2ο και 3ο γκρουπ) και η Βαλένθια (υποψήφια για 3ο και 40 γκρουπ). Η παρουσία τους εξαρτάται από το τι συμβαίνει στις συναντήσεις του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα . Εάν οι Πορτογάλοι αποκλείουν τον ΠΑΟΚ, η Λίβερπουλ θα πάει στο 3ο γκρουπ και η Βαλένθια στο 4ο γκρουπ.



Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν και την Λοκομοτίβ Μόσχας, Ατλέτικο Μαδρίτης και φυσικά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης συγκροτούν το 1ο γκρουπ δυναμικότητας



Στο 2ο, σίγουρες είναι οι επτά (Ντόρτμουντ, Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαχτάρ, Νάπολι, Τότεναμ, Ρόμα) και μία από τις Μπενφίκα ή Λίβερπουλ.



Στο 3ο γκρουπ είναι εξασφαλισμένη η παρουσία της Σάλκε, της Λιόνν, της Μονακό, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και του νικητή Άγιαξ-Ντιναμό-Κιέβου. Στις τρεις θέσεις που απομένουν, υποψήφιες Λίβερπουλ, Σάλτσμπουργκ, Αϊντχόφεν, Βαλένθια, Βικτόρια Πλζεν και ο ΠΑΟΚ. Για να βρεθεί εκεί η Βαλένθια, χρειάζεται μία από τις, Μπενφίκα, Σάλτσμπουργκ ή Αϊντχόφεν να μην προκριθούν.



Στο 4ο γκρουπ η Ίντερ παρουσιάζεται ως η μεγάλη απειλή. Η ιταλική ομάδα είναι σίγουρη, μαζί με Μπριζ, Γαλατασαράι, Χοφενχάιμ και τους νικητές των συναντήσεων Γιουνγκ Μπόις- Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Βίντι -AEK. Μπάτε Μπορίσοφ και Ερυθρός Αστέρας θα πάνε επίσης εκεί σε περίπτωση πρόκρισης. Αν όχι, Βαλένθια, Πλζεν ή ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις.