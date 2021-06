Sun: «Η ΑΕΚ προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Εντσάμ»

Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται το όνομα του Ολιβιέ Εντσάμ.

Μάλιστα η εφημερίδα Sun, στη σκωτσέζικη έκδοσή της αναφέρει πως η «Ένωση» είναι διατεθειμένη να προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους 1 εκατ. ευρώ στον Γάλλο μέσο, στην προσπάθειά της να τον πείσει να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα».

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται η πρόθεση των «καθολικών» να ενεργοποιήσουν ειδική οψιόν στο συμβόλαιο του 25χρονου μέσου και να λύσουν πρόωρα τη συνεργασία μαζί του το καλοκαίρι.

«Η ΑΕΚ γνωρίζει την κατάσταση με το συμβόλαιο του Εντσάμ και είναι διατεθειμένη να τον κάνει δικό της» αναφέρει μεταξύ άλλων η «Sun».

AEK Athens want Olivier Ntcham as they get ready to offer him Celtic escape routehttps://t.co/mtu0sZ4j4T pic.twitter.com/VYGtA4tAaD