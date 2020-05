Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

Σήμερα, 25 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, γινόμαστε μία ομάδα κι ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε κάθε Παιδί να βρει τον δρόμο για το σπίτι του! Αν γνωρίζετε οτιδήποτε για ένα Παιδί που αγνοείται καλέστε Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child στο 116000. Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία #FootballCares μαζί με 134 ομάδες από 20 χώρες σε συνεργασία με την European Club Association, τον ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children) και τη FIFA για τα περισσότερα από 1.000.000 Παιδιά που αυτή τη στιγμή αγνοούνται σε όλο τον κόσμο. #aekfc #ECA #ISMEC #NoChildStandsAlone #EFDN #InternationalMissingChildrensDay #xamogelotoupaidiou #aekfamily

