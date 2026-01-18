Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Άρη στο AEL FC Arena. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΑΕΛ Novibet – Άρης 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Φεριγκρά, Ουατάρα, Ηλιάδης, Σουρλής, Πέρες, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Ντουντού, Μορόν.