Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο «AEL FC Arena». Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: Τσαντίλας
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ουατάρα, Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες, Σαγκάλ, Γκάρατε, Μούργος, Τούπτα.
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας, Μπάκου.