Η ΑΕΛ και η Κηφισιά κοντράρονται στη Λάρισα στο ντέρμπι των «νεοφώτιστων». Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς στο ματς για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΛ Novibet (Γιάννης Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Πέρες, Ατανάσοφ, Γιούσης, Μούργος, Τούπτα.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης, Ρούμπεν, Εμπό, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον, Τετέι.