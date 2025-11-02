Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Λάρισα. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατάρα, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Πασάς, Ουάρντα, Μούργος.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Πεδρόσο.

