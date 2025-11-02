Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Λάρισα. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατάρα, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Πασάς, Ουάρντα, Μούργος.
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Πεδρόσο.