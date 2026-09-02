ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Λάρισα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στους νεοαποκτηθέντες Σα, Φρόιλερ και Αρμάντο Γκονζάλες. Οι δύο Έλληνε, γεννημένοι μετά το 2004, που επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός στο αρχικό του σχήμα είναι οι Κουτσογούλας και Φίλης.

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