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ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Λάρισα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στους νεοαποκτηθέντες Σα, Φρόιλερ και Αρμάντο Γκονζάλες. Οι δύο Έλληνε, γεννημένοι μετά το 2004, που επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός στο αρχικό του σχήμα είναι οι Κουτσογούλας και Φίλης.
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